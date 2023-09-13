Пашинян пообещал, что Римский статут МУС будет ратифицирован в полном объеме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ереван полон решимости для ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме. Такое заявление в среду, 13 сентября, на правительственном часе в парламенте сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что этот процесс не связан с Москвой.

«Правительство направило Римский статут в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме. Это не направлено против России, а связано с вопросами нашей безопасности», - заявил глава правительства.

Напомним, правительство республики направило Римский статут МУС в парламент 1 сентября этого года для его дальнейшей ратификации. Как отмечалось, Ереван уверен, что такие действия позволят вынести на рассмотрение Международного уголовного суда вопрос о действиях военных Азербайджана, которые в Армении считают военными преступлениями.