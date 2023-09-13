Пашинян: Армения больше не считает Россию гарантом безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на фоне украинского конфликта Ереван, интересы которого Россия защитила во время конфликта в Нагорном Карабахе, больше не может считать Москву гарантом безопасности.

«Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном», - заявил глава правительства в интервью изданию Politico.

Как отметил Пашинян, в ходе развития украинского конфликта Россия стремилась избежать разрыва связей в отношениях с Азербайджаном и Турцией.

«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других», - заявил он, указав на желание получить «независимую, суверенную страну», исключая случаев, «когда Армения станет "прокси"».

Напомним, Пашинян также пообещал, что Римский статут МУС будет ратифицирован в полном объеме. По его словам, это связано с вопросами безопасности Армении.