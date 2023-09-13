Три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка пострадали 3 мирные жительницы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ 13 сентября пострадали три мирных жителя Киевского района столицы ДНР.

“В результате обстрела Киевского района ранены женщины 1942, 1957 и 1958 годов рождения”, — написал Кулемзин у себя в телеграм-канале.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнило, обстрел был произведен кассетными боеприпасами “натовского” калибра.

Напомним, Советник врио главы ДНР Ян Гагин сразу предупредил, что решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов приведет лишь к большим жертвам среди мирного населения.