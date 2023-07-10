Гагин предупредил о рисках применения ВСУ кассетных снарядов против мирных жителей

Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы против мирных жителей Фото: EAST NEWS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинская армия будет применять американские кассетные боеприпасы не только против российских войск, но и против мирных жителей населенных пунктов около линии соприкосновения.

"Все эти боеприпасы будут применены не только на линии соприкосновения, а прежде всего, как принято у ВСУ, против прифронтовых городов – туда, где они смогут дотянуться. А это опять жертвы среди мирного населения", — отметил Гагин в эфире “России 1”.

Также он подчеркнул, что киевский режим и раньше обещал не применять оружие против мирного населения, однако все эти заявления оказались ложью. В конечном итоге, по его мнению, поставки Украине нового типа вооружения приведешь лишь к увеличению жертв среди гражданского населения.

Напомним, ранее Гагин отмечал, что ДНР ежедневно погибают мирные жители из-за обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов, близких к линии соприкосновения. По его мнению, ВСУ нельзя назвать настоящей армией, поскольку украинские боевики в зоне конфликта просто занимаются “геноцидом”, что непозволительно для настоящих военных.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также заявлял, что у киевского режима нет никаких моральных преград, поэтому украинские войска продолжают и продолжат терроризировать приграничные районы России.