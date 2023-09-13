Глава контрразведки Пермского УФСБ арестован по делу о взятке в 100 млн рублей

Глава Отдела контрразведки пермского УФСБ арестован за взятку в 100 млн рублей Фото: Анастасия Осипова

Суд арестовал бывшего главу отдела контрразведки УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева по делу о взятке в 100 миллионов рублей.

Как передает ТАСС со ссылкой на постановление 235 Гарнизонного военного суда, «Царегородцев, являясь должностным лицом, совершил получение взятки в особо крупном размере – 100 миллионов рублей – за совершение входящих в его служебные полномочия действий и незаконных действий, а также за общее покровительство и попустительство по службе».

Из материалов дела следует, что экс-глава отдела контрразведки Пермского УФСБ был арестован еще в апреле.

Напомним, на прошлой неделе был отправлен в СИЗО подозреваемый в получении взятки генерал-майор Константин Огиенко, который ранее занимал пост командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.