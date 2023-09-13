Белорусские пограничники задержали собиравшегося устроить теракт агента СБУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пограничники Белоруссии задержали украинца, который оказался агентом военной разведки СБУ. Он намеревался подготовить и организовать несколько терактов на территории республики. В награду за это Киев должен был заплатить ему всего лишь тысячу долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии.

«По заданию украинских спецслужб мужчина должен был перейти границу, изучить местность, спрятать на белорусской территории два автомата Калашникова, БПЛА и взрывные устройства», - говорится в сообщении ведомства.

При себе у украинского агента был пистолет Sig Sauer с двумя магазинами, оружие изъяли при задержании. Также ведомство предоставило информацию об агенте, его зовут Вячеслав Бородий, он родился в Киевской области. Мужчина служил в Нацгвардии, потом работал егерем в приграничье, а в 2022 году был завербован СБУ и получил позывной «Мангуст». Бородий проходил специальную подготовку как боевик-террорист и прежде всего готовился для осуществления подрывной деятельности в Белоруссии и России.

Ранее KP.RU сообщил, что в Запорожской области был задержан другой агент СБУ, который устраивал закладки с оружием и взрывчаткой.