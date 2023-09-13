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НовостиПолитика13 сентября 2023 15:44

Белорусские пограничники задержали собиравшегося устроить теракт агента СБУ

За выполнение задания агент должен был получить тысячу долларов
Сергей КУДРИН
Белорусские пограничники задержали собиравшегося устроить теракт агента СБУ

Белорусские пограничники задержали собиравшегося устроить теракт агента СБУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пограничники Белоруссии задержали украинца, который оказался агентом военной разведки СБУ. Он намеревался подготовить и организовать несколько терактов на территории республики. В награду за это Киев должен был заплатить ему всего лишь тысячу долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии.

«По заданию украинских спецслужб мужчина должен был перейти границу, изучить местность, спрятать на белорусской территории два автомата Калашникова, БПЛА и взрывные устройства», - говорится в сообщении ведомства.

При себе у украинского агента был пистолет Sig Sauer с двумя магазинами, оружие изъяли при задержании. Также ведомство предоставило информацию об агенте, его зовут Вячеслав Бородий, он родился в Киевской области. Мужчина служил в Нацгвардии, потом работал егерем в приграничье, а в 2022 году был завербован СБУ и получил позывной «Мангуст». Бородий проходил специальную подготовку как боевик-террорист и прежде всего готовился для осуществления подрывной деятельности в Белоруссии и России.

Ранее KP.RU сообщил, что в Запорожской области был задержан другой агент СБУ, который устраивал закладки с оружием и взрывчаткой.