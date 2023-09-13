Центральный банк РФ аннулировал лицензию спецдепозитария у Райффайзенбанка Фото: REUTERS

Центральный банк РФ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельность специального депозитария инвестиционных фондов банка.

Регулятор уточнил, что основанием для отзыва лицензии послужило заявление АО “Райффайзенбанк” об отказе от лицензии на деятельность инвестиционных, паевых и негосударственных пенсионных фондов.

Напомним, Райффайзенбанк является дочерней структурой австрийского Raiffeisen Bank International AG и работал в России с 1996 года. Однако в мае 2023 года банк заявил о желании покинуть российский рынок и передать местное подразделение акционерам.