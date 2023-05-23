Raiffeisen Bank хочет передать российское подразделение акционерам Фото: REUTERS

Австрийский Raiffeisen Bank International решил передать российское подразделение акционерам, рассказали источники, знакомые с вопросом.

По информации Reuters, сделка по передаче российских активов пока не одобрена Европейским центральным банком (ЕЦБ). Как сообщает издание, владельцы Raiffeisen Bank могут получить долю в новой компании, зарегистрированной в Вене. При этом пока неясно, будет ли она независимой от Raiffeisen Bank International.

Напомним, ранее стало известно, что Raiffeisen Bank планирует продать или вывести за периметр группы российские активы.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, что все ушедшие из России иностранные компании будут должны заплатить обязательный сбор с продажи активов. Недружественные нерезиденты, которые решают продать свои активы в РФ, должны внести добровольный взнос в бюджет страны в размере не менее 10 % от их рыночной стоимости. Это актуально лишь в случае, если продажа идет по скидке до 90 %.