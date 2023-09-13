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НовостиПолитика13 сентября 2023 19:37

Минобороны: три беспилотника уничтожены над Брянской и Белгородской областями

Пострадавших и разрушений нет
Сергей КУДРИН
Минобороны: три беспилотника уничтожены над Брянской и Белгородской областями

Минобороны: три беспилотника уничтожены над Брянской и Белгородской областями

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сразу три украинских беспилотника были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны вечером 13 сентября. Один из них сбили в Белгородской области, два - в Брянской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотник был сбит в районе села Тулянка, в Валуйском городском округе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Спустя полчаса, в 22:00, над Брянской областью были сбиты уже два БПЛА. Губернатор Александр Богомаз также дал комментарий на эту тему, сообщив о том, что пострадавших и разрушений нет. Аппараты сбили над Унечским районом.

Ранее KP.RU сообщил, что российские силы ПВО сбили беспилотник над Тверской областью.

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