МО РФ сообщило о пресечении новой атаки беспилотника ВСУ над Брянской областью Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Так, 14 сентября в приблизительно 00:45 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью.

Ранее KP.RU сообщил о трех сбитых беспилотниках ВСУ в Белгородской и Брянской областях накануне вечером, 13 сентября. Пострадавших и разрушение не зафиксировано.