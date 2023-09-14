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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 4:15

МО РФ сообщило о пресечении новой атаки беспилотника ВСУ над Брянской областью

Система ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью
Дарья ЧИПУРНАЯ
МО РФ сообщило о пресечении новой атаки беспилотника ВСУ над Брянской областью

МО РФ сообщило о пресечении новой атаки беспилотника ВСУ над Брянской областью

Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Так, 14 сентября в приблизительно 00:45 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью.

Ранее KP.RU сообщил о трех сбитых беспилотниках ВСУ в Белгородской и Брянской областях накануне вечером, 13 сентября. Пострадавших и разрушение не зафиксировано.