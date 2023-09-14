МО: уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ при отражении атаки в Черном море

Патрульный корабль Черноморского флота России «Сергей Котов» Фото: кадр из видео

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что утром в четверг, 14 сентября, была отражена попытка киевского режима совершить атаку по патрульному кораблю Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря.

Так, около 5:00 по московскому времени огнем из штатного вооружения российского корабля были уничтожены пять морских безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее KP.RU сообщил, что поврежденные в Севастополе после атаки ВСУ корабли Черноморского флота будут полностью восстановлены.