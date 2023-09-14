Пашинян: Миротворцы не справились со своей миссией в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как заявил глава правительства, Нагорный Карабах был зоной ответственности российских подразделений, однако после закрытия Лачинского коридора обстановка с безопасностью в регионе резко изменилась.

«Так как проблемы с закрытием Лачинского коридора существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей», - заявил в интервью Politico пример Армении.

Однако, по его словам, при отсутствии российских миротворцев в Нагорном Карабахе, то обстановка в регионе «вряд ли была бы лучше».

Напомним, в том же интервью Пашинян заявил, что Армения больше не считает Россию гарантом безопасности, указав на попытки Еревана «максимально снизить зависимость от других», а также желании получить «независимую, суверенную страну».