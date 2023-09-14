Марочко: ВСУ переводят к Артемовску подразделения, обученные инструкторами НАТО Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротацию и перебрасывают под Артемовск 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную инструкторами НАТО. Такое заявление сделал подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Командование вооруженных формирований Украины проводит ротационные мероприятия и заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов», - приводит РИА Новости слова подполковника ЛНР.

По его словам, данная бригада имеет на вооружении бронетехнику и артиллерию западного производства.

Напомним, ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинское командование перебросило в район Артемовска сотни мобилизованных полицейских, отметив, что они не прошли достаточную подготовку и несут большие потери.