CNN: Пентагон создал спецгруппу для контроля за военной помощью США Украине

Пентагон создал структуру для контроля за военной помощью США Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон сформировал специальную группу для контроля за использованием военной помощи Вашингтона на Украине. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на генерального инспектора Минобороны США.

Решение создать спецгруппу обусловлено тем, что в США не могут эффективно отслеживать трату десятков миллиардов долларов, которые отправляются киевскому режиму. В докладе сказано, что это связано с "ограниченным присутствием США в стране".

В связи с этим, в конце сентября ожидается прибытие специалистов из Пентагона на Украину. Они будут размещены на украинских территориях впервые с февраля 2022 года.

Также отмечается, что внутри США растет критика военной помощи Киеву. Так, представители партии республиканцев считают нецелесообразным выделять офису Зеленского столько денег и требуют ввести систему контроля за финансами.

Ранее KP.RU рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский начал сомневаться в искренности Запада, признав, что у наступления не будет "хэппи энда". Об этом стали говорить и в Штатах. Так, экс-аналитик ЦРУ уверен, что ВСУ будут вынуждены завершить наступление уже в октябре.