В США считают, что Украина не сможет продолжить наступление осенью Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продолжить наступление этой осенью. Такое мнение озвучил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Stephen Gardner на YouTube.

По словам американского эксперта, способность киевского режима поддерживать боеспособность ВСУ утрачивается с каждым днем, а потери украинской армии на поле боя только лишь растут. Джонсон считает, что Киев будет способен вести наступление всего лишь три-четыре недели.

"Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится. Но у России по-прежнему будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, которые доставляются боевой авиацией", - сказал экс-аналитик ЦРУ.

Джонсон также сказал, что даже украинский президент Владимир Зеленский признал провал наступления.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Украина с начала июня потеряла свыше 71 тысячи военнослужащих ВСУ. Несмотря на катастрофические потери в рядах украинской армии, Зеленский всё равно хочет осенью объявить всеобщую мобилизацию на Украине.