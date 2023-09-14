Губернатор Старовойт: в селе Гордеевка нарушено водоснабжение после обстрела ВСУ

Старовойт рассказал об атаке ВСУ на Курскую область. Фото: Telegram-канал губернатора Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что село Гордеевка Кореневского района попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Насчитали девять прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал", - сообщил курский губернатор.

По данным Старовойта, в результате украинского обстрела в населенном пункте Гордеевка были зафиксированы нарушения в водоснабжении. Специалисты приступят в скором времени приступят к восстановительным работам.

Ранее KP.RU сообщил, что 12 сентября ВСУ атаковали с помощью беспилотника город Рыльск в Курской области.