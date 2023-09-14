СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке ударов по ВСУ
Фото: Shutterstock
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жительницы Херсона, которая, как утверждают в спецслужбе, помогала российским войскам корректировать удары по украинской армии.
Как сказано в сообщении СБУ, женщина обходила улицы, где скрытно регистрировала места расположения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего пересылала полученные данные «в виде текстовой информации с привязкой к местности».
Задержанной грозит до 12 лет тюремного заключения.
Напомним, в конце августа этого года СБУ предъявила обвинение в незаконной хозяйственной деятельности владельцу одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области. Как сообщалось, он организовал экспорт зерна в Россию.