Старовойт: один человек погиб после обстрела ВСУ завода в Курской области

Старовойт рассказал об атаке ВСУ. Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг, 14 сентября.

В результате прилета в район спиртзавода погиб один мужчина - водитель погрузчика. Он скончался до прибытия машины скорой помощи. Курский губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего.

Кроме того, по данным Старовойта, ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. После десяти прилетов пострадавших не зафиксировано. Аварийные бригады готовятся приступить к работе по восстановлению линии электроснабжения.