Украина заявила, что получит от США 1,25 млрд долларов через Всемирный банк Фото: REUTERS

Киев получит 1,25 млрд долларов от США через целевой фонд Всемирного банка. Такое заявление в четверг, 14 сентября, сделал Минфин Украины, отметив, что средства собираются направить на поддержку незащищенных слоев населения и государственных служащих.

«Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования», - сказано в сообщении, опубликованном на «Правительственном портале».

Уточняется, что протокол переговоров по привлечению соответствующего гранта от США подписали в рамках проекта Всемирного банка, который назвали «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

Ранее появилось сообщение, что средства Всемирного банка для помощи Киеву почти исчерпаны. Отмечалось, что ВБ мобилизовал более 24 млрд долларов для помощи Украине, однако около 90% были предоставлены не самой организацией, а гарантами и донорами, среди которых были Япония, США, Великобритания и Европейский союз.