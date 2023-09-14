Почему WhatsApp могут заблокировать в России: ответ эксперта

Ограничения на WhatsApp могут быть наложены, потому что они становятся распространителями информации Фото: EAST NEWS

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» возможность ограничения в России деятельности WhatsApp, не исключив этого.

«Ограничения на WhatsApp могут быть наложены, потому что они становятся распространителями информации. Беспокойство вызывает тот факт, что на сегодняшний день мессенджер не соблюдает российское законодательство», - заявил специалист.

Напомним, накануне замглавы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp могут заблокировать на территории России. Такое заявление он сделал после введения функции каналов, которая будет общедоступной в ближайшие месяцы. Депутат отметил, что официальная позиция по работе с данным мессенджером может быть пересмотрена, если одной из функций станет массовое распространение недостоверных данных.