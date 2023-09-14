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НовостиЗвезды14 сентября 2023 10:33

Фильм «Барби» вышел в российский прокат 14 сентября 2023

В озвучке приняли участие «официальные» голоса голливудских актеров в России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Фильм «Барби» вышел в российский прокат 14 сентября 2023

Фильм «Барби» вышел в российский прокат 14 сентября 2023

Фото: "КП" Архив

Прокат фильма «Барби» начался в четверг, 14 сентября, в российских кинотеатрах в русском дубляже, а озвучку подготовила студия Red Head Sound.

Как уточняется, в записи приняли участие актеры дубляжа, которые ранее были «официальными» голосами голливудских актеров в России.

«С сегодняшнего дня фильм года в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, самого Райана, Симу Лю, Уилла Феррела, Кейт Маккиннон начинают показывать», - сказано в сообщении, опубликованном в сообществе студии ВКонтакте, где приводят список городов, отмечая, что «это лишь первый поток».

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину провести эксперимент, принудительно лицензируя фильмы из недружественных стран. Целью такого эксперта он назвал предоставление возможности россиянам посмотреть в кинотеатрах такие картины как «Барби» и «Оппенгеймер».