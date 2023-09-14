Фадеев обратился к ФСБ и СКР из-за угроз Киева российским журналистам

Председатель Совета по правам человека России Валерий Фадеев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) России Валерий Фадеев призвал ФСБ и Следственный комитете РФ расследовать заявление спикера Вооруженных сил Украины Сары Эштон-Чирилло о расправе над российскими журналистами.

«Считаю, что СК России без труда увидит здесь признаки преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, а учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, тут есть и признаки приготовления к теракту, поэтому органы госбезопасности тоже должны обратить на это внимание», – приводятся его словам в Telegram-канале СПЧ.

Фадеев сообщил, что направит соответствующие обращения руководству СК России и ФСБ.

Напомним, официальный представитель ВСУ Эштон-Чирилло ранее анонсировала скорую расправу над российскими журналистами, назвав их «кремлевскими пропагандистами». По ее словам, расправа произойдет на следующей неделе.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отреагировала на угрозы со стороны представителя ВСУ в адрес российских журналистов. Дипломат в ответ на фразу Эштон Чирилло о планах убивать пророссийских журналистов назвала происходящее на Украине «зомби-апокалипсисом».