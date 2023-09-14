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НовостиПолитика14 сентября 2023 9:51

Захарова отреагировала на угрозы убийством от спикера ВСУ в адрес российских журналистов

Захарова: РФ отправит в международные НПО угрозы от спикера ВСУ Эштон-Чирилло
Дарья ЧИПУРНАЯ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на угрозы со стороны представителя сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилл в адрес российских журналистов.

Дипломат в ответ на фразу Эштон Чирилл о планах убивать пророссийских журналистов ради "Бога и полного освобождения" назвала происходящее на Украине "зомби-апокалипсисом".

"Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО", - заявила Захарова.

Ранее KP.RU писал, что российских журналистов не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона по итогам саммита G20 в Нью-Дели, где участвовал глава МИД России Сергей Лавров. Мария Захарова назвала действия французских политиков проявлением расизма. В МИД Франции при этом отказались от комментариев инцидента.