Глава МВД Эстонии потребовал конфисковать автомобили с российскими номерами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс призвал власти конфисковать или перерегистрировать автомобили, зарегистрированные в России и находящиеся на территории республики.

«Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы страны и должны быть впоследствии конфискованы», - сказал глава ведомства порталу государственного телерадиовещания ERR, отметив, что не понимает, «почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть».

Напомним, ранее Ляэнеметс заявил, что Эстония ввела запрет на въезд в страну автомобилей с номерными знаками РФ. Запрет начал действовать в среду, 13 сентября, с 10:00 по московскому времени.

По словам министра, республика следует директиве Европейского союза от 8 сентября 2023 года, по которой зарегистрированным в России машинам больше нельзя въезжать на территорию ЕС.