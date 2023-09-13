Автомобилистам из России запретили въезд в Эстонию

Эстония запретила россиянам въезд на машинах с номерами РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония запретила въезд в страну автомобилей с номерными знаками Российской Федерации. Об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Запрет начинает действовать с 10:00 по московскому времени в среду, 13 сентября 2023 года.

По словам главы МВД Эстонии, страна следует директиве ЕС от 8 сентября, согласно которой зарегистрированным в России машинам больше нельзя въезжать на территорию Европейского Союза.

Ранее о запрете на въезд машин с российскими номерами сообщили власти Латвии, Литвы и Германии. Российское посольство уже порекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в эти страны на личных автомобилях.

Напомним, 10 сентября Еврокомиссия разъяснила санкции ЕС, согласно которым россиянам нельзя возить в страны Евросоюза некоторые личные вещи, включая смартфоны и ноутбуки, а также приезжать на зарегистрированных в РФ машинах.