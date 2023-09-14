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НовостиПолитика14 сентября 2023 11:24

Кремль выразил обеспокоенность напряженностью между Арменией и Азербайджаном

Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности, отметил Песков
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кремль выразил обеспокоенность напряженностью между Арменией и Азербайджаном

Кремль выразил обеспокоенность напряженностью между Арменией и Азербайджаном

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия обеспокоена напряженностью между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывает Ереван и Баку к сдержанности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы обеспокоены, что напряженность не спадает и даже имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе трехсторонних документов, которые два года назад были подписаны», – сказал он журналистам в хорде брифинга.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил ранее, что миротворцы якобы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. Как отметил политик, регион был зоной ответственности российских подразделений, однако после закрытия Лачинского коридора обстановка с безопасностью в регионе резко изменилась.