Песков рассказал, что Путин и Ким Чен Ын подарили друг другу

Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе его визита в РФ перчатку от космического скафандра и карабин российского производства, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества», – сказал он в ходе брифинга.

Ким Чен Ын в свою очередь преподнес российскому президенту в подарок карабин, сделанный северокорейскими мастерами, добавил Песков.

Напомним, лидер КНДР и президент России встретились накануне на космодроме «Восточный» в Амурской области. У них ранее состоялись переговоры один на один и в присутствии делегаций.

Путин на торжественном обеде в честь Ким Чен Ына поднял тост за укрепление дружбы между Россией и Северной Кореей. Он заявил, что Москва и Пхеньян стремятся скрепить узы товарищества и добрососедства, а их действия направлены во имя мира, процветания и стабильности в Дальневосточном регионе.