Политик Лейк: беженцев из Украины могут использовать как террористические ячейки Фото: REUTERS

Бывший кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк предупредил о потенциальной угрозе украинских беженцев, отметив, что их могут использовать как террористические ячейки в западных странах.

Лейк указал на риск, что украинцев, находящиеся в западных странах, «активизируются подобно террористическим ячейкам» при прекращении финансирования со стороны Вашингтона боевых действий Киева. «Это звучит как угроза. Как еще мы должны это интерпретировать?» - отметил американский политик.

Напомним, ранее польский политик Владислав Косиняк-Камыш, представляющий Польскую крестьянскую партию, заявил, что поляки в бешенстве от наглости украинских беженцев и притязаний Киева. Незадолго до этого в Польше потребовали от властей стран Европейского союза заплатить за содержание украинских беженцев.