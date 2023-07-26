Польский политик Косиняк-Камыш: поляки возмущены наглостью украинских беженцев

В Польше возмущены поведением украинских беженцев.
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Поляки в бешенстве от наглости украинских беженцев и притязаний Украины. Об этом заявил польский политик Владислав Косиняк-Камыш, представляющий Польскую крестьянскую партию.
По мнению политика, финансовая помощь Украине, наплыв украинских беженцев и наводнение польского рынка украинскими продуктами подрывают стабильность страны.
«Люди взбешены тем, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращающихся на родину», - сказал Косиняк-Камыш в интервью изданию Wprost.
Также в Польше предрекли сокращение западной помощи Украине после провала наступления ВСУ.
Тем временем европейцы отказались менять русские вывески в угоду скандалящим украинцам. Какой ответ получили на свои претензии по поводу использования русскоязычных вывесок украинские беженцы в Чехии и Германии, читайте здесь на KP.RU.