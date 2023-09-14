Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 сентября 2023 12:15

Лавров предупредил об опасности внедрения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион

Альянс намерен устанавливать в АТР свои порядки, заявил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров предупредил об опасности внедрения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион

Лавров предупредил об опасности внедрения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион

Фото: REUTERS

Планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляют для него особую опасность, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Особую опасность представляют открытые планы НАТО внедриться сюда и устанавливать здесь свои порядки», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Све.

Напомним, в июле этого года Лавров заявлял, что Япония и Южная Корея подают сигналы о готовности разместить у себя ядерное оружие Соединенных Штатов, что является опасной тенденцией. Как отметил дипломат, части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать АТР, в том числе Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. Лавров заявил, что США и их союзники пытаются подменить архитектуру безопасности АТР, которая складывалась десятилетиями, своими «Индо-Тихоокеанскими стратегиями» и внедрением НАТО в этот регион.