Лавров предупредил об опасности внедрения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион Фото: REUTERS

Планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляют для него особую опасность, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Особую опасность представляют открытые планы НАТО внедриться сюда и устанавливать здесь свои порядки», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Све.

Напомним, в июле этого года Лавров заявлял, что Япония и Южная Корея подают сигналы о готовности разместить у себя ядерное оружие Соединенных Штатов, что является опасной тенденцией. Как отметил дипломат, части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать АТР, в том числе Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. Лавров заявил, что США и их союзники пытаются подменить архитектуру безопасности АТР, которая складывалась десятилетиями, своими «Индо-Тихоокеанскими стратегиями» и внедрением НАТО в этот регион.