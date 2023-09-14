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НовостиПолитика14 сентября 2023 12:39

МИД России объявил персонами нон грата двух американских дипломатов

Они поддерживали связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством россиянином Шоновым
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД России объявил персонами нон грата двух американских дипломатов

МИД России объявил персонами нон грата двух американских дипломатов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата двух дипломатов посольства Соединенных Штатов. Соответствующую ноту вручили послу США в Москве Линн Трейси.

«Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии Л.Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж.Силлина и второго секретаря посольства Д.Бернстайна», – сказано на сайте МИД РФ.

Как заявили в ведомстве, американские дипломаты поддерживали связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством гражданином РФ Робертом Шоновым, который получал задания нанести ущерб национальной безопасности России за материальное вознаграждение.

В министерстве уточнили, что объявленные персонами нон грата дипломаты обязаны покинуть Россию в течение семи суток. МИД РФ пообещал пресекать незаконную активность дипломатического представительства США.

Сайт KP.RU писал, как бывший сотрудник посольства США в России Роберт Шонов работал на американскую разведку.