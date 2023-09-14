Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp* из-за запрещенной информации

Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp* из-за распространения запрещенной информации Фото: EAST NEWS

Мессенджер WhatsApp* может быть заблокирован в России в случае появления в нем каналов с запрещенной информацией, заявили в Роскомнадзоре.

Как отметили в надзорном ведомстве в беседе с ТАСС, «применение мер за несоблюдение законов РФ напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений». Появление «недружественных каналов» с запрещенной информацией сразу же повлечет требование об их удалении, а при отказе мессенджер будет заблокирован, сказал собеседник агентства.

В Роскомнадзоре рекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ.

Напомним, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» возможность ограничения в России деятельности WhatsApp*, не исключив, что он может быть заблокирован. По его словам, беспокойство вызывает тот факт, что день мессенджер не соблюдает российское законодательство.

*Продукт корпорации Meta, запрещенной в России экстремистской организации