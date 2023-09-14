Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России отразили восемь атак украинской армии на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили восемь атак штурмовых групп бригад ВСУ», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в министерстве, потери Киева на этом направлении за сутки составили до 350 человек. Кроме того, украинские войска потеряли три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубицу M109.

В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики ВС России уничтожили склад боеприпасов 28 механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.