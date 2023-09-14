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НовостиПолитика14 сентября 2023 13:17

Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Потери Киева на этом направлении за сутки составили до 350 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России отразили восемь атак украинской армии на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили восемь атак штурмовых групп бригад ВСУ», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в министерстве, потери Киева на этом направлении за сутки составили до 350 человек. Кроме того, украинские войска потеряли три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубицу M109.

В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики ВС России уничтожили склад боеприпасов 28 механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.