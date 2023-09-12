Минобороны РФ: на Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска отбили пять атак подразделений ВСУ, противник потерял около 255 военнослужащих, а также две БМП и шесть автомобилей.

“Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине.

На соседнем Южно-Донецком направлении были уничтожены два пункта временной дислокации бригады территориальной бригады ВСУ, противник потерял до 140 бойцов.

Всего за время широкомасштабного наступления ВСУ потеряли более 71 тысячи военнослужащих и наемников, а также более десяти тысяч единиц военной техники.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил, что из-за огромных потерь в личном составе у ВСУ не осталось шансов на успех в текущем наступлении, в то время как российские войска в любой момент могут начать свое контрнаступление и вытеснить противника с занятых позиций.