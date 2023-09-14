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НовостиВ мире14 сентября 2023 14:05

Молдавский суд разрешил бывшему президенту Додону выезжать за границу

Однако Додон покидать Молдавию не намерен
Сергей КУДРИН
Молдавский суд разрешил бывшему президенту Додону выезжать за границу

Молдавский суд разрешил бывшему президенту Додону выезжать за границу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Молдавии Игорь Додон получил разрешение на выезд из страны, хотя он и не собирается покидать республику. Высшая молдавская судебная палата отклонила иск прокуратуры о продлении запрета на выезд Додона, о чём он сам рассказал агентству ТАСС.

«После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата приняла такое решение», - заявил Додон.

Комментируя обвинения прокуратуры Молдавии, бывший президент заявил, что не признаёт их, считая деятельность ведомства бездоказательной, и направленной только на то, чтобы подавить оппозицию в республике. Додон продолжит готовиться к грядущим выборам, на которых будет представлена его Партия социалистов.

Также бывший президент заявил, что у него на руках есть неопровержимые доказательства своей невиновности по всем обвинениям. Он считает, что все нападки - дело рук Майи Санду, которая боится оппозиции. Напомним, что действующие власти обвиняют Додона в коррупции, незаконном обогащении, нарушении правил финансирования партии и ряде других прегрешений.

Ранее KP.RU сообщил, что Додон потребовал от Санду прекратить публичные оскорбления его матери.