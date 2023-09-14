Молдавский суд разрешил бывшему президенту Додону выезжать за границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Молдавии Игорь Додон получил разрешение на выезд из страны, хотя он и не собирается покидать республику. Высшая молдавская судебная палата отклонила иск прокуратуры о продлении запрета на выезд Додона, о чём он сам рассказал агентству ТАСС.

«После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата приняла такое решение», - заявил Додон.

Комментируя обвинения прокуратуры Молдавии, бывший президент заявил, что не признаёт их, считая деятельность ведомства бездоказательной, и направленной только на то, чтобы подавить оппозицию в республике. Додон продолжит готовиться к грядущим выборам, на которых будет представлена его Партия социалистов.

Также бывший президент заявил, что у него на руках есть неопровержимые доказательства своей невиновности по всем обвинениям. Он считает, что все нападки - дело рук Майи Санду, которая боится оппозиции. Напомним, что действующие власти обвиняют Додона в коррупции, незаконном обогащении, нарушении правил финансирования партии и ряде других прегрешений.

Ранее KP.RU сообщил, что Додон потребовал от Санду прекратить публичные оскорбления его матери.