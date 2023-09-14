Роскачество нашло фальсифицированные сыры в почти половине исследованных пицц Фото: Shutterstock

Специалисты Роскачества провели исследование, в рамках которого они изучили продукцию 20 популярных торговых марок, продающих пиццы в ресторанах и магазинах. Оказалось, что в почти половине из них сыры фальсифицированы, и не соответствуют требованиям ГОСТа.

«Роскачество исследовало сыр на пиццах "Маргарита", выпеченных в известных пиццериях, а также сыр на пиццах-полуфабрикатах, которые продаются в магазинах. В маркировке пицц сыр был указан в составе везде. В 9 из 20 случаев в сыре выявлены признаки фальсификации», - говорится в публикации.

В исследовании были представлены пиццы готовые (от 14 торговых марок), замороженные (4 ТМ) и охлаждённые (2 ТМ). В итоге исследователи обнаружили, что в почти половине пицц используется бета-ситостерин в количестве от 18 до 96%, а также значительное несоответствие по жирнокислотному составу.

Фитостерин говорит о том, что в пицце применяются продукты с растительными жирами, а не сыры. Информация о выявленных недочётах была направлена производителям пицц.

Ранее KP.RU сообщил, что Роскачество перечислило 20 марок опасного для здоровья мёда.