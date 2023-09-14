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НовостиВ мире14 сентября 2023 15:00

Главком ВС Норвегии Кристофферсен заявил о критической нехватке ракет у НАТО

Потребность в новом вооружении превосходит производство, отметил генерал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Главком ВС Норвегии Кристофферсен заявил о критической нехватке ракет у НАТО

Главком ВС Норвегии Кристофферсен заявил о критической нехватке ракет у НАТО

Фото: REUTERS

Страны НАТО испытывают критическую нехватку ракет и боеприпасов, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен.

«Вооружение идет слишком медленно. Все главнокомандующие говорят, что потребность в новом вооружении превосходит производство», – сказал он в интервью газете VG.

Всем странам НАТО необходимо увеличить свои запасы, отметил главком ВС Норвегии. Кристофферсен высказал мнение, что если промышленность стран альянса не в состоянии поставить все, что необходимо, то у НАТО нет реальной готовности к боевым действиям.

Напомним, в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам альянса необходимо наращивать производство боеприпасов, поскольку их запасы заметно истощились. По его словам, на данный момент у союзников нет запасов для поддержки Украины, а нехватка боеприпасов — неустойчивый путь для выполнения новых и более амбициозных целей.