Пушилин опроверг сообщения о взятии силами ВСУ села Андреевки под Артёмовском, фото: администрация главы ДНР

Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин опроверг фейки украинской пропаганды о том, что село Андреевка, расположенное под Артёмовском, перешло под контроль ВСУ. Он назвал это очередными вбросами и заверил, что населённый пункт по-прежнему контролируется российской армией, сообщило агентство РИА Новости.

«Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ Андреевки являются очередными вбросами. На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои», - заявил Пушилин.

Также, по словам главы ДНР, российская армия несколько улучшила свои позиции на этом направлении за последнее время, укрепившись ещё сильнее. Пушилин напомнил украинским пропагандистам, что своими действиями они подвергают опасности собственных бойцов, приведя в пример Опытное. Солдаты ВСУ поверили, что посёлок взят, и отправились закрепляться на позициях, в итоге попав под шквальный огонь ВС РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что на Донецком направлении за сутки отражены восемь атак ВСУ.