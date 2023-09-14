ФСБ задержала уроженца Ингушетии за попытку вступить в ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ингушетии, который пытался выехать из России с целью вступить в ряды ВСУ. Известно, что мужчина по собственной инициативе вышел на контакт с вербовщиком СБУ, о чём сообщили в пресс-службе регионального отделения ФСБ России.

«Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к измене родине. По ней уроженцу Ингушетии грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ задержала сотрудника оборонного предприятия в Москве, который похитил выделенные по госконтракту средства, необходимые для производства компонентов систем вооружения повышенной точности.