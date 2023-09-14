В Киеве открылся полевой офис МУС Фото: пресс-служба Международного уголовного суда

Международный уголовный суд (МУС) открыл полевой офис в Киеве, сообщает пресс-служба генерального прокурора Украины.

«В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда. Полевой офис на Украине является крупнейшим представительством МУС за пределами Гааги», – сказано в Telegram-канале офиса.

Как заявил генпрокурор Украины Андрей Костин, открытие полевого офиса МУС в Киеве повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления.

Напомним, 17 марта 2023 непризнаваемый Россией Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

В заявлении суда говорится, что они якобы могут быть причастны к «незаконной депортации и перемещению населения, в том числе детей» с территории Украины в Россию.