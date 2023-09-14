Рогов заявил о сдавшейся без боя группе военнослужащих ВСУ на Времевском выступе

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины сдалась без боя в плен возле Времевского выступа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины сдалась без боя в плен возле Времевского выступа в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен на Времевском выступе», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, солдаты ВСУ сдались в плен бойцам из отряда «Шторм Z» 40 бригады морской пехоты российских войск.

Ранее бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор заявлял, что военнослужащие Вооруженных сил Украины сдаются в плен, не желая выполнять смертельные приказы командования. По его словам, количество украинских бойцов, которые сдаются в плен, постоянно растет. Это связано с плохой подготовкой военных ВСУ, из-за которой они не могут выполнить приказ взять под контроль линию обороны российских войск, высказал мнение офицер.