Словакия выслала сотрудника посольства России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Словакия решила выслать из страны сотрудника посольства России, сообщает Министерство иностранных и европейских дел республики.

«Словацкая Республика приняла решение о высылке сотрудника посольства Российской Федерации. Причиной является его деятельность, которая прямо нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях», – сказано на сайте ведомства.

В МИД Словакии уточнили, что дипломат должен покинуть республику в течение 48 часов. Ведомство вызвало посла РФ в Братиславе и призвало его, чтобы диппредставительство России «осуществляло свою деятельность в соответствии с действующим законодательством».

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 14 сентября, МИД России объявил персонами нон грата двух дипломатов посольства Соединенных Штатов. Американские дипломаты поддерживали связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством гражданином РФ Робертом Шоновым, который получал задания нанести ущерб национальной безопасности России за материальное вознаграждение, заявили в ведомстве.