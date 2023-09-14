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НовостиПолитика14 сентября 2023 17:03

СКР проверит высказывания спикера ВСУ о расправе над российскими журналистами

По ее словам, расправа над журналистами может случиться уже на следующей неделе
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
СКР проверит высказывания спикера ВСУ о расправе над российскими журналистами

СКР проверит высказывания спикера ВСУ о расправе над российскими журналистами

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Следственный комитет России проверит слова спикера Вооруженных сил Украины Сары Эштон-Чирилло о скорой расправе над российскими журналистами, сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов», – сказано в Telegram-канале СКР.

Напомним, официальный представитель ВСУ Эштон-Чирилло ранее анонсировала скорую расправу над российскими журналистами, назвав их «кремлевскими пропагандистами». По ее словам, расправа произойдет на следующей неделе.

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) России Валерий Фадеев призвал ФСБ и Следственный комитет РФ расследовать заявление спикера Вооруженных сил Украины о расправе над российскими журналистами. В словах Эштон-Чирилло есть признаки приготовления к теракту, заявил он.