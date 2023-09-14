Число жертв наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек Фото: кадр из видео

Количество погибших в результате наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек, сообщает ливийский Красный Полумесяц.

Как передает телеканал Al-Arabiya, число пропавших без вести достигло уже около 20 тысяч человек.

Напомним, представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Тамер Рамадан заявлял, что в Ливии существуют проблемы с доступом к медицинским услугам. Кроме того, он отметил, что в стране ощущается нехватка средств для организации пунктов временного размещения и продовольствия. Рамадан допустил, что МККК скоро обратится за предоставлением экстренного финансирования для поддержки жителей Ливии.