В США жителей Небраски эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой

В штате Небраска взорвался вагон с химикатами, власти эвакуируют жителей ближайшего города. Фото: REUTERS

Экстренная эвакуация населения города Норт-Платт в американском штате Небраска проводится из-за взрыва вагона с хлорной кислотой. Об этом в социальной сети Х сообщила пожарная служба города.

Сообщается, что взрыв произошел в 12.10 в четверг 14 сентября (в 19.10 по московскому времени).

Хлорная кислота, которая находилась в вагоне, используется при изготовлении продуктов и лекарств, а также при производстве взрывчатых веществ. По информации пожарной службы, после взрыва началось возгорание, при котором выделялся «очень токсичный дым». Близлежащие шоссе были перекрыты, объявлена экстренная эвакуация населения. Позже пожарная служба сообщила о локализации возгорания.

Напомним, 3 февраля 2023 года около 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в американском штате Огайо и загорелись. В 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд из Белоруссии сошел с рельсов в Казахстане.

Также сообщалось, что в Испании сошел с рельсов пассажирский поезд: погибли 79 человек, 140 ранены. По предварительным данным, состав превысил разрешенную скорость в два раза. Фото и видео здесь на KP.RU.