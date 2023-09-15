Бизнесмену Коломойскому на Украине предъявили новые обвинения

Коломойскому предъявили новые обвинения. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правоохранительные органы Украины выдвинули новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.

Коломойского подозревают в организации подделки документов, организации завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также приобретении и распоряжении имуществом, которое было получено преступным путем.

Напомним, Служба безопасности Украины ранее предъявила обвинение олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества. В СБУ заявили, что в период с 2013 по 2020 годы Коломойский вывез за границу более полумиллиарда гривен для их последующей легализации.

Тем временем в Крыму под национализацию попала собственность украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского.