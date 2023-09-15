Марочко: солдаты ВСУ начали дезертировать на Купянском направлении Фото: REUTERS

Среди бойцов ВСУ участились случаи дезертирства с позиций после многочисленных потерь из-за ударов авиации ВС РФ и артиллерии на Купянском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По словам Марочко, после длительного огневого воздействия российских артиллеристов и ударов ВКС РФ около Стельмаховки противник понес большие потери в составе и технике.

"На одном из взводных опорных пунктов северо-западнее Стельмаховки ВСУ решили отойти и запросили разрешение у командования покинуть занимаемые позиции", - заявил Марочко.

Также эксперт добавил, что офицер армии Украины по незащищенной связи запретил бойцам покинуть позиции, однако восемь человек все равно оставили место назначения.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправили пленных солдат на минное поле под прицелами автоматов в зоне специальной военной операции.

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