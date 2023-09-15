Боевики ВСУ отправили пленных солдат на минное поле

Боевики ВСУ отправили на минное поле пленных солдат Фото: REUTERS

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправили пленных солдат на минное поле в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

В одном из украинских блиндажей был обнаружен телефон, на котором присутствовала видеозапись с доказательством зверств киевского режима. На кадрах видно, как боевики ВСУ отправляют на мины пленных безоружных солдат в форме армии ВС РФ, держа их под прицелами автоматов.

"На нем (видео) ВСУшники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен", - сообщил источник, показав видео. На кадрах группа ВСУ произносит: "Вот они пошли - освободители", "Хорошо идут".

Источник также сообщил, что украинский боевик, которому не понравилась походка одного из пленных, открыл огонь в его сторону. В конце видеозаписи был слышен взрыв, который, предположительно, прогремел в направлении движения одного из взятых в плен солдат.

Напомним, KP.RU рассказывал о бесчеловечном отношении украинских боевиков к попавшим в плен военнослужащими ВС РФ. Факты издевательств ВСУ, которые нарушают Женевскую Конвенцию об обращении с военнопленными, были зафиксированы Следственным комитетом РФ.