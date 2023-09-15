19FortyFive: Запад опасается, что устаревшие F-16 легко уничтожат на Украине

Истребители F-16 не переживут встречи с российской ПВО, считают на Западе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Западе обеспокоены, что переданные Данией истребители F-16 станут легкой мишенью для российских систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украине. Об этом говорится в материале статьи 19FortyFive, автором которой выступила обозреватель Майя Карлин.

"Наиболее заметная критика исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти истребители могут стать легкой мишенью для современного ракетного арсенала России", - пишет Карлин.

В материале также сказано, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от западных партнеров устаревшие истребители, которые предназначены для утилизации. Эти самолеты не оснащены новейшими технологиями свежих версий F-16.

"Истребитель F-16 еще никогда не встречался в бою с ПВО России", - заключила журналистка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине самолетов F-16 лишь затянут конфликт, ничего не поменяв на поле боя.