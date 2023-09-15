Армия США провалила дедлайн по развертыванию гиперзвукового оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы (ВС) США признают, что в сентябре этого года не смогут достигнуть цели по развертыванию гиперзвукового оружия, которая была поставлена еще четыре года назад. Заявление американской армии приводит Bloomberg.

«Нередко даты развертывания корректируются в реальном времени в зависимости от событий. Мы продолжаем активно проводить испытания и развертывание гиперзвукового оружия большей дальности», - приводит агентство заявление ВС США, где уточнили, что целью является «запустить систему как можно скорее после успешного тестирования».

Отмечается, что Пентагон пропускает намеченную дату размещения второй год подряд.

Напомним, на прошлой неделе, 7 сентября, Пентагон отменил испытание первого гиперзвукового оружия США. Как писал сайт KP.RU, ВС США собирались объявить гиперзвуковое оружие боеспособным к 30 сентября 2023 года.