Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире15 сентября 2023 8:41

Армия США провалила дедлайн по развертыванию гиперзвукового оружия

Армия США признала невозможность развертывания гиперзвукового оружия в сентябре
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Армия США провалила дедлайн по развертыванию гиперзвукового оружия

Армия США провалила дедлайн по развертыванию гиперзвукового оружия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы (ВС) США признают, что в сентябре этого года не смогут достигнуть цели по развертыванию гиперзвукового оружия, которая была поставлена еще четыре года назад. Заявление американской армии приводит Bloomberg.

«Нередко даты развертывания корректируются в реальном времени в зависимости от событий. Мы продолжаем активно проводить испытания и развертывание гиперзвукового оружия большей дальности», - приводит агентство заявление ВС США, где уточнили, что целью является «запустить систему как можно скорее после успешного тестирования».

Отмечается, что Пентагон пропускает намеченную дату размещения второй год подряд.

Напомним, на прошлой неделе, 7 сентября, Пентагон отменил испытание первого гиперзвукового оружия США. Как писал сайт KP.RU, ВС США собирались объявить гиперзвуковое оружие боеспособным к 30 сентября 2023 года.